加泰獨派提遠距「視訊執政」 西班牙總理：很荒謬！

加泰獨派正考慮讓前主席普伊格蒙特「遠距執政」的可能性。總理拉霍伊（Mariano Rajoy）對此表示，遠距執政的想法「很荒謬」。（歐新社）

2018-01-16 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕去年加泰隆尼亞區議會改選中，獨派政黨獲得過半席次，並正考慮再推目前流亡比利時的獨派領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）續任加泰議會主席，以及讓普伊格蒙特「遠距執政」的可能性。西班牙中央政府決這項提議，總理拉霍伊（Mariano Rajoy）對此表示，遠距執政的想法「很荒謬」。

綜合外電報導，去年加泰區議會改選中獲得過半席次的各獨派政黨，日前協議再推前加泰主席普伊格蒙特續任，並提出可讓身在比利時的普伊格蒙特透過視訊軟體「遠距執政」。先前議會改選期間，普伊格蒙特即已藉視訊參與選舉，替其所屬的「全力為加泰隆尼亞」聯盟拉票。

西班牙中央政府則否決獨派的提議，總理拉霍伊15日表示，「有人想以逃亡者的身份統治加泰隆尼亞，大家都知道這很荒謬」，並認為應先修改法律，才可能實踐「遠距執政」。拉霍伊也說，如果普伊格蒙特試圖在比利時參與議會主席選舉，西班牙政府將會立即向法院提出質疑；若普伊格蒙特成功連任主席，西班牙政府將維持對加泰地區的直接統治。

加泰隆尼亞議會將於本月17日選出議會辦公室，並預定在本月31日由議會辦公室投票選出新主席。目前西班牙最高法院已撤銷普伊格蒙特的國際逮捕令，但國內逮捕令仍然生效，普伊格蒙特一回國便會被逮捕。