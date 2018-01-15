瑞士女偷看丈夫E-mail揭婚外情 結果竟被罰錢

2018-01-15 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士一名女子因為偷看了丈夫的電子郵件，揭穿了丈夫的婚外情，但事後她卻被丈夫一狀告上法院，導致她被罰1500瑞士法郎（約4.6萬元新台幣）。

根據《都市報》報導，這名女子和丈夫共享了許多密碼，但她發現丈夫的新帳戶有點可疑，於是使用了其中一組共享密碼去登入，結果發現了丈夫的婚外情，事後2人分居。

之後這名女子被丈夫提告，瑞士法律規定，未經過帳戶擁有者的允許，不得閱讀密碼保護的資訊，違者可被判處罰金或是最多3年的徒刑；最初的指控是在去年2月，當時這名女子因此被定罪，被判9000瑞士法郎（約27.8萬元新台幣）的罰款換取2年緩刑，還得支付4300瑞士法郎（約13.2萬元新台幣）的警方費用。

檢察官稱，這名女子多次刻意地入侵丈夫的帳戶，並把丈夫的資料給下載下來，女子使用的電腦、外接硬碟、USB等都被沒收；但辯護方之後向地方法院提出上訴，辯護方認為，女子早就知道了密碼，所以技術上來看，女子並未「侵入」丈夫的帳戶。

不過根據女子的電腦搜尋紀錄，可發現她事先調查過「偷看電子郵件是否為犯罪行為」，檢方認為，這意味著她意識到自己行為是非法的；上訴後法院進行審理，仍維持有罪判決，但認為女子是利用丈夫的粗心行使「最小的犯罪能量」，所以將9000瑞士法郎的罰款降為1500瑞士法郎。