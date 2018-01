止痛藥布洛芬 恐致年輕男性生育力降低

2018-01-10 00:14

〔中央社〕今天發表於美國國家科學院學報(PNAS)的研究指出,非類固醇消炎止痛藥「布洛芬」(Ibuprofen)對年輕男子的睪丸有負面影響。

一小撮年輕男性受試者以運動員常用的劑量服用布洛芬後,出現荷爾蒙異常的症狀。這類症狀與生育力下降有所關聯,通常在中年才會出現。

研究共同作者、法國環境暨職業安全衛生研究所(Institute of Research in Environmental and Occupational Health)所長傑古(Bernard Jegou)表示,他與研究團隊在過往研究中探討阿斯匹靈(aspirin)、乙醯胺酚(acetaminophen, paracetamol)和布洛芬3種溫和止痛藥對懷孕婦女的健康影響。

他們發現在孕期服用這3種藥物,都會影響男性嬰兒的睪丸。

研究共同作者、哥本哈根大學醫院神經內科資深科學家克里斯登森(David M. Kristensen)表示,他們發現3種止痛藥都是抗雄激素,代表這些藥品會干擾男性荷爾蒙。

他說,他們因此也想知道成年人服藥的反應。由於布洛芬影響最顯著,便成為研究焦點。

傑古表示,布洛芬屬非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs),常為運動員所用,例如奧運選手和職業足球員就經常在賽前服用布洛芬預防疼痛。

研究團隊招募31名男性志願者,年齡介於18到35歲間,其中14人依照運動員常用劑量,每天服用兩劑600毫克的布洛芬,其餘17人則給予安慰劑。

服用布洛芬的男性在14天內,體內黃體成長激素(LH)開始與血液中的布洛芬含量成顯著正相關。黃體成長激素由腦下垂體分泌,負責刺激睾丸產生睪酮素。與此同時,黃體成長激素對睪酮素的比例卻出現降低,為睪丸功能失調跡象。

這類荷爾蒙失調造成補償性性腺功能低下。這個症狀與生育能力下降、憂鬱症以及心臟衰竭和中風等心血管疾病風險增加有關。

傑古表示,對這些僅在短期內服用布洛芬的年輕受試者而言,「這些影響確定都可被逆轉」。但他也表示,不確定長期服用造成的影響是否可逆。