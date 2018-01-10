止痛藥布洛芬 恐致年輕男性生育力降低

2018-01-10 00:14

〔中央社〕今天發表於美國國家科學院學報（PNAS）的研究指出，非類固醇消炎止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen）對年輕男子的睪丸有負面影響。

一小撮年輕男性受試者以運動員常用的劑量服用布洛芬後，出現荷爾蒙異常的症狀。這類症狀與生育力下降有所關聯，通常在中年才會出現。

研究共同作者、法國環境暨職業安全衛生研究所（Institute of Research in Environmental and Occupational Health）所長傑古（Bernard Jegou）表示，他與研究團隊在過往研究中探討阿斯匹靈（aspirin）、乙醯胺酚（acetaminophen, paracetamol）和布洛芬3種溫和止痛藥對懷孕婦女的健康影響。

他們發現在孕期服用這3種藥物，都會影響男性嬰兒的睪丸。

研究共同作者、哥本哈根大學醫院神經內科資深科學家克里斯登森（David M. Kristensen）表示，他們發現3種止痛藥都是抗雄激素，代表這些藥品會干擾男性荷爾蒙。

他說，他們因此也想知道成年人服藥的反應。由於布洛芬影響最顯著，便成為研究焦點。

傑古表示，布洛芬屬非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），常為運動員所用，例如奧運選手和職業足球員就經常在賽前服用布洛芬預防疼痛。

研究團隊招募31名男性志願者，年齡介於18到35歲間，其中14人依照運動員常用劑量，每天服用兩劑600毫克的布洛芬，其餘17人則給予安慰劑。

服用布洛芬的男性在14天內，體內黃體成長激素（LH）開始與血液中的布洛芬含量成顯著正相關。黃體成長激素由腦下垂體分泌，負責刺激睾丸產生睪酮素。與此同時，黃體成長激素對睪酮素的比例卻出現降低，為睪丸功能失調跡象。

這類荷爾蒙失調造成補償性性腺功能低下。這個症狀與生育能力下降、憂鬱症以及心臟衰竭和中風等心血管疾病風險增加有關。

傑古表示，對這些僅在短期內服用布洛芬的年輕受試者而言，「這些影響確定都可被逆轉」。但他也表示，不確定長期服用造成的影響是否可逆。