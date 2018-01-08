「一中政策已死」 美作家：台灣非中國 台灣人非中國人

美國專欄作家雅各比（Jeff Jacoby）日前應邀走訪台灣，返美後撰文指出，台灣的發展過程，與英國移民到美洲建立新國家美國類似，部分要多虧了中國的冥頑不靈，讓台灣不屬於中國，台灣人不是中國人。圖為台北西門町。（彭博）

2018-01-08 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國專欄作家雅各比（Jeff Jacoby）日前應邀走訪台灣，返美後撰文指出，台灣的發展過程，與英國移民到美洲建立新國家美國類似，部分要感謝中國的冥頑不靈，讓台灣不屬於中國，台灣人不是中國人；他還表示，「一個中國」政策已死，北京當局正是幫凶。

雅各比在《波士頓環球報》刊出「台灣非中國，台灣人不是中國人」一文，內文提到他受台灣非政府組織「對外關係協會」邀請訪問台灣。該組織致力提升國際對台灣事務的認識。雅各比聽過外交官和公務員的說法後，找到了一個和台灣年輕人交談的機會，無關黨派或官方陳詞濫調。

雅各比指出，台灣在罕見的情況下才會引起美國媒體關注，例如川普（Donald Trump）當選美國總統後堅持接聽台灣總統蔡英文致電祝賀－此事件被談論時總是會大量提到「一個中國」政策，意旨台灣是中國不可分割的一部份。

他表示，北京共產政權堅持「一個中國」政策，認定台灣是叛亂的一省，而非獨一無二的國家。台灣在國民黨蔣介石數十年統治下，宣稱自己是全中國合法統治者，呼應「一個中國」說法。台灣在1980年代就放棄這個妄想，轉型成民主國家，但和中國的關係仍給台灣政治和社會蒙上陰影。

雅各比表示，不論是中國武嚇或利誘，或是台灣人口95%是漢族這個事實，都無法改變與他交談的3位大學生自認是台灣人，沒有人在情感上喜愛中國，沒有人希望看到中國和台灣統一，3名學生都反對「一個中國」政策。雅各比認為，其他國家也應如此。

他表示，3人中有2人提到外交現狀，例如台灣被大多數國際組織拒於門外，台灣運動員無法掛上國名和國旗；他們希望看到國際社會對中國施加更多壓力，要求中國停止貶抑台灣。另一名來自觀光興盛地區的學生則贊成維持現狀，而非破壞台灣已有成果，「我認為中國是個人權紀錄糟糕的國家，但它也是個強大的敵人，挑釁恐是自尋死路。」

雅各比表示，台灣的狀況讓他想起英國殖民美國的時代，來自母國的威脅和壓力越大，分離的意識就越強烈；台灣民主制度激發認同台灣的意識，深植於3名大學生心中，遠比他們父母輩的年輕時代來得強烈。

雅各比在訪談學生時也想起美國音樂劇中建國元勳之一富蘭克林（Benjamin Franklin）的台詞，他在1776年向大陸會議（Continental Congress）表示：「我們在此孕育出新的民族，更為強悍、單純、激烈和進取，比較不優雅」；「我們是新的民族，我們要求一個新的國家。」