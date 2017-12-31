中國網路節目暗喻劉曉波 遭火速下架 刪除片段

劉曉波2010年在獄中獲得諾貝爾和平獎，妻子劉霞遭中國政府軟禁，主辦單位便以空座椅代表劉曉波。（圖擷取自諾貝爾獎官方Twitter）

2017-12-31 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路脫口秀節目「惡毒梁歡秀」日前播出的內容，疑似以「空椅子」的畫面及諧音梗，暗諷中共封鎖諾貝爾和平獎得主劉曉波死訊。該節目在播出後火速遭到下架，重新上傳後已不見相關片段。

據香港《蘋果日報》報導，27日播出的「惡毒梁歡秀」在「最爛新聞」的環節中，主持人坐在高腳椅上，盤點2017年最爛新聞。

提到第一名時，主持人神情嚴肅地說：「2017年7月13日在這一天是北京申奧成功16周年，這條新聞最爛的是，好多人根本不知道這天發生了什麼。」隨後主持人離開座位，畫面同時拉遠到剩下一張空蕩蕩的椅子。

劉曉波2010年在獄中獲得諾貝爾和平獎，妻子劉霞遭中國政府軟禁，親人更被禁止出席頒獎典禮。主辦單位便以空座椅代表劉曉波，成為該屆典禮最令人印象深刻的畫面之一。

此外，「惡毒梁歡秀」還有一幕出現一名少年，抱怨在「2017年7月13日，我丟了一個旅行包（Lu Xing bao），這是我覺得這一年裡『最操蛋』（最倒楣）的事情」。

「劉曉波」的拼音是Liu Xiaobo，旅行包的拼音是Lu Xing bao，兩者字首一樣，均可簡稱為LXB。劉曉波病逝於7月13日，隨即遭到海葬。中國政府至今仍持續對參與「海祭劉曉波」的人士進行搜捕行動，劉霞也尚未從軟禁中獲釋。

雖然節目完全沒有提及劉曉波，但這也是首度有中國網路節目公開以隱晦的方式向此事件表達關注。不過節目播出後火速遭到下架，重新上傳後便不見上述內容。