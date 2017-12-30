2017年的告別 這些名人與世長辭…

中國異議人士與諾貝爾和平獎得主劉曉波，在監禁中因肝癌辭世，過世時61歲。（歐新社）

2017-12-30 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕2017年即將來到尾聲，這一年多來，許多各界知名人士與世長辭，以下為法新社（AFP與）與美聯社（AP）等網站整理出的名單：

●政治界

1月7日：葡萄牙前總統索亞瑞斯（Mario Soares），被譽為葡萄牙現代民主之父，過世時92歲。

2月1日：剛果民主共和國反對派領袖齊塞克迪（Etienne Tshisekedi），曾三度擔任總理，過世時84歲。

3月3日：海地前總統蒲雷華（Rene Preval），曾是替窮人發聲的政治家、農學家，過世時74歲。

3月21日：前愛爾蘭共和軍指揮官麥金尼斯（Martin McGuinness），曾致力於和平斡旋，讓北愛爾蘭衝突劃下句點，過世時66歲。

5月29日：巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega），過世時83歲。

6月16日：德國前總理柯爾（Helmut Kohl），被譽為德國統一之父與歐洲統合功臣，但晚年捲入非法政治獻金風波，過世時87歲。

6月30日：法國女權標竿薇依（Simone Veil），是納粹奧斯威辛（Auschwitz）集中營的倖存者之一，曾任歐洲議會議長，也是促使法國墮胎除罪化的重要推手，過世時89歲。

7月13日：中國異議人士與諾貝爾和平獎得主劉曉波，在監禁中因肝癌辭世，過世時61歲。

12月4日：葉門前總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）遭前叛軍盟友殺害，過世時75歲。

12月5日：前羅馬尼亞王國最後一任國王，米哈伊一世（King Michael I），過世時96歲。

●娛樂界

1月11日：美國吉他手阿爾薩普（Tommy Allsup），1959年2月3號，他和樂團團員在美國巡演時，因硬幣擲輸沒搭上趕場的小飛機，自行坐巴士前往，結果飛機墜毀，機上的搖滾歌手巴迪．霍利（Buddy Holly）、里奇．瓦倫斯（Ritchie Valens ）和「大波普」（the Big Bopper）及飛行員全數罹難，那天後來被稱為「音樂死亡之日」（The Day the Music Died），當年大難不死的阿爾薩普，則直到今年才去世，過世時85歲。

1月25日：美國女星瑪麗泰勒摩爾（Mary Tyler Moore），曾獲金球獎最佳電影女主角，也多次獲得艾美獎與東尼獎殊榮，過世時80歲。

1月25日：英國老牌影星約翰赫特（John Hurt），曾出演《哈利波特》電影中的魔杖製作師，過世時77歲。

2月12日：美國著名爵士樂大師艾爾賈諾（Al Jarreau），曾7度獲得葛萊美獎肯定，在宣布退休後幾天辭世，過世時76歲。

2月25日：美國男星比爾派斯頓（Bill Paxton），曾演出《鐵達尼號》、《阿波羅13號》和《異形2》等賣座電影，因手術併發症辭世，過世時61歲。

3月18日：美國搖滾樂之父查克貝瑞（Chuck Berry），過世時90歲。

6月27日：英國影星羅傑摩爾（Roger Moore），曾在7部龐德電影中擔任第3代007，過世時89歲。

6月27日：英國兒童文學知名角色「帕丁頓熊」創作者麥可龐德（Michael Bond），過世時91歲。

7月20日：美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）自縊身亡，過世時41歲。

7月31日：法國知名女星珍妮摩露（Jeanne Moreau），因於《夏日之戀》（Jules et Jim）的精湛演出一舉成名，過世時89歲。

8月8日：美國鄉村音樂傳奇歌手葛倫坎伯（Glen Campbell），同時為電視節目主持人和演員，過世時81歲。

8月20日：美國老牌喜劇演員傑瑞路易（Jerry Lewis），曾以電影《隨身變》（The Nutty Professor）等喜劇風靡全球數百萬影迷，過世時91歲。

8月26日：美國恐怖電影導演陶比．胡柏（Tobe Hooper），知名作品為《德州電鋸殺人狂》和《鬼哭神號》等，過世時74歲。

10月24日：搖滾先驅胖子多明諾（Fats Domino），以輕快低音連奏爵士鋼琴協助開創搖滾樂，第一批搖滾名人堂入選人之一，過世時89歲。

12月6日：法國搖滾巨星強尼哈勒戴（Johnny Hallyday）與肺癌纏鬥後辭世，過世時74歲。

12月18日，南韓偶像男團SHINee成員鐘鉉自殺離世，過世時27歲。

●商業界

3月20日：銀行家、慈善家與傳奇大亨洛克斐勒（David Rockefeller），洛克斐勒家族曾是20世紀全球最有錢的家庭之一，過世時101歲。

9月8日：法國時裝設計師貝爾傑（Pierre Berge），也是法國時尚品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）創辦人之一，過世時86歲。

9月21日：世界女首富莉莉安．貝登古（Liliane Bettencourt），同時也是萊雅集團（L'Oreal）繼承人，過世時94歲。

●媒體界

1月10日：英國戰地女記者克萊爾．霍林沃思（Clare Hollingworth），是二戰時第一個報導納粹入侵波蘭的著名記者，之後也採訪過越戰、中國文化大革命等重大歷史案件，過世時105歲。

5月19日：美國戰地攝影記者葛林（Stanley Greene），曾5度榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo Award），過世時68歲。

9月27日：《花花公子》（Playboy）創辦人海夫納（Hugh Hefner），過世時91歲。

●其他

1月10日：紐約警探麥當勞（Steven McDonald），他在1986年時被一名少年槍手開3槍打到癱瘓，但公開原諒了兇手，之後還為世界和平在國際發聲，過世時59歲。

2月8日：英國物理學家曼斯菲爾德（Peter Mansfield），因於核磁共振成像領域的傑出研究獲得諾貝爾獎，過世時83歲。

2月21日：美國經濟學家阿羅（Kenneth J. Arrow），史上最年輕諾貝爾經濟學獎得主，被認為是二戰後新古典主義經濟學的代表人物，過世時95歲。

3月18日：捷克籍天主教樞機主教弗爾克（Miloslav Vlk），他也是原布拉格總教區總主教，過世時84歲。

5月15日：英國「沼澤殺手」伊恩．布雷迪（Ian Brady），在1966年因虐殺5名孩童，遭處無期徒刑，過世時79歲。

6月16日：法國心臟外科醫生卡布羅（Christian Cabrol），曾完成歐洲首例心臟移植手術，過世時91歲。

11月20日：美國著名殺人魔曼松（Charles Manson），生前所領邪教在60年代犯下9起殘忍謀殺案，過世時83歲。

12月20日：前波士頓樞機主教拉奧（Bernard Law），生前遭踢爆數十年來包庇涉嫌性侵的神職人員，於2002年黯然下台，過世時86歲。