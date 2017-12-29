南韓總統文在寅首次特赦 6444人將重獲自由

南韓總統文在寅今（29日）實施了上任以來的首次特別赦免，共有6444人獲赦。（歐新社）

2017-12-29 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（29日）實施了上任以來的首次特別赦免，共有6444人獲赦，包括「龍山慘案」（Yongsan disaster）的25名涉案人員，但涉嫌貪腐的政治家、公職人員與重刑犯不包含在內；政府表示，此舉是為了化解社會矛盾，促進國家團結與和諧。

綜合外媒報導，南韓司法部長朴相基（Park Sang-ki）在記者會上表示：「這次特赦旨在減輕因面臨刑事處罰、行政制裁而生活困難的老百姓負擔，並為他們提供重返社會生活的機會。」6444人中，大多數都是犯下輕微罪狀，如違反交通法規、或為了生存不得已犯罪的人─他們將全數被赦免；政府也將赦免因違反交通法規被吊銷執照的160萬人民，他們將被允許再次開車、或再去考取駕照。

這次特赦中，也包括「龍山慘案」（Yongsan disaster）的25名涉案人員。「龍山慘案」發生於2009年1月20日，當時在首爾龍山區一因都更要被拆掉的房屋樓頂，有約30位動遷戶展開激烈示威，警方並以武力鎮壓，過程中動遷戶引發火災，最終造成5名抗議人士和1名警察身亡，24人受傷。

而頗受爭議的政治人物中，只有前國會議員鄭鳳株（Chung Bong-ju）獲得赦免。他在2007年總統大選前，因質疑當時的總統候選人李明博（Lee Myung-bak）實際擁有被控操縱股價的「BBK投資諮詢公司」，而違反選舉法，被判處有期徒刑1年、褫奪公權至2022年；此次獲赦後，他就能再啟政治活動。