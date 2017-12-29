中國前首富遭整肅？ 王健林旗下爆大裁員95％

2017-12-29 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國前首富、萬達集團董事長王健林，旗下事業「萬達網絡科技」集團傳出大裁員，6000名員工將裁剩300人，裁員比例高達95％。

中國《澎湃新聞》引述知情人士說法，指萬達網科28日起大裁員，據悉6000名員工將裁至300人，只保留行政部門。內部人士說，昨天一早到公司，上級就通知要裁員，領導和人力資源部門的人在房間裡，把員工一個個叫過去談，並且告訴他們簽不簽協議，都一樣要走人。如果不簽的話，會把合同快遞到家裡，已經通知1000多名員工了。且「集團項目都停了，還拖欠供應商的款項。」

綜合媒體報導，王健林擁有近2000億人民幣資產（約新台幣9067億8000萬元），萬達集團飛速發展，一度是中國首富，盛傳與中共高層脫離不了關係。但王健林自今年中就屢爆財務危機，7月出售77家飯店和13個文化旅遊項目，兩項交易達人民幣637.5億元（約新台幣2948億元），且大部分用來還銀行貸款。

王健林今年8月時帶著全家在天津機場，準備搭私人飛機前往英國時被攔下，在談話數小時獲准離開，但遭限制出境。

而萬達的財務風暴，據悉因為其阻礙了中國高層的「一帶一路」戰略。最近中國網路傳出一篇「王健林的滑鐵盧」文章，透露王健林因為與央企中鐵爭奪馬來西亞大馬城，造成危機，不過當時萬達集團發聲明稱該文嚴重違背事實，將採取法律手段維權。

也有人認為，和中國防堵資金外流有關；另有外媒指出，王健林可能涉及中國富商肖建華案，肖建華為多名中共高層的家庭從事交易，1月時從香港被人帶走。