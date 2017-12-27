連續遭到數次暗殺？傳習近平嚇到住院

中國國家主席習近平傳精神緊張住院治療。（法新社）

2017-12-27 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平被爆於12月24日晚間因為腹痛住進301醫院，戒備森嚴，但據網媒報導，習近平很可能是連續遭到數次暗殺，而導致精神緊張，引發消化道功能紊亂腹痛。

網友楊明玉在推特上爆料，指習近平住進北京301醫院的高幹病房，武警、特警全面戒嚴醫院，連門診都戒嚴15分鐘，部分樓層除了醫護人員外，不准外人進出。

《博聞社》報導，指已證實習近平住院，但「不是急救，他因長期精神緊張導致消化道功能紊亂，引發腹疼進行檢查治療」，原因很可能是跟他遭遇數次暗殺有關。

報導並指出，習近平曾經險被放在人民大會堂的炸藥暗殺，不過，炸藥被提前發現而移除，後來被證實是軍隊高層所為，後來更有房峰輝和張陽因政變被逮捕，最後張陽「被自殺」。