英國報告稱六四鎮壓死萬人 前民運領袖：數字可信

英國國家檔案館解密檔案，揭露中國國務院評估1989年6月4日天安門事件，最少有一萬人死亡。圖為六四事件時，年輕人站在坦克前阻止軍隊前進，也就是知名的「坦克人」。（路透）

2017-12-24 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交電報的解密檔案指出，中國六四事件時解放軍27軍在天安門廣場清場，造成至少1萬人死亡，這項消息被當時人在北京的學者和前民運學生領袖證實，他們都認為數字可信。

綜合外媒報導，最近英國的解密檔案描述六四事件28年後的當時情況，稱負傷女孩被人用刺刀捅、裝甲車碾過屍體、遺骸被沖入下水道等，鎮壓隔天1989年6月5日發回的這封電報顯示，死亡人數比中國官方聲稱的1000多人高了近10倍。

針對這項數據，現為美國公民的前民運學生領袖熊焱表示，「我認為它是可靠的。」中國問題學者、香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也認為數字可信，他進一步表示，最近將解密出爐的美國檔案，也做出類似的評估數字。

高敬文表示，考量當年被動員的人數和北京當時的擁擠程度，可以判斷英國的報告不讓人吃驚。另外一名前學生領袖封從德則指出，當時時任英國駐北京大使的唐納德（Alan Donald）曾在六四事件3週後發出電報，這份報告估計死亡人數介於2700至3400人之間。