美國小姐選美協會CEO不雅字句評佳麗 郵件曝光被解職

2013美國小姐冠軍哈根（法新社）

2017-12-23 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕也太黑暗！美國小姐（Miss America）選美協會執行長哈斯克（Sam Haskel），被爆透過電郵評論選美佳麗的外貌，性生活，還把性器官當作形容詞，充滿歧視意味。

綜合外媒報導，在多封哈斯克與相關組織成員來往的電子郵件中，爆出不堪入目的內容，包含選美佳麗的閒話，爆粗口用性器官來形容選美佳麗。不少信件還直接批評2013的冠軍哈根（Mallory Hagan），直言她身材走樣，還猜測哈根的性伴侶人數，提到「大概只有少數人沒跟他上過床吧！」

曝光信件內容還揶揄佳麗，說她們不會是永遠的美國小姐，很快就會過「過氣」，還直接批評有些佳麗根本不該參賽。這些電郵曝光後，哈斯克立即遭到停職，不過哈斯克卻表示自己只是「用詞不當」，反駁報導內容不實。

得知自己被哈斯克私下批評，哈根則在各社群媒體回應：「希望這件事讓美國小姐選美組織高層的行為曝光，檢討過後，讓真正關心美國小姐的人來負責。如此言語霸凌、詆毀、貶低你，不管任何形式都是不對的。」許多粉絲也在下面留言：「沒事的」、「你很棒，我們都支持你！」、「以你為傲，你是我心中永遠的美國小姐！」