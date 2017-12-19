中國創業死亡潮湧現 共享、直播2年內倒閉上百家

近年在中國興起的「共享」、「直播」創業潮，如今淪為「死亡重災區」，總共有15家共享企業倒閉、超過100個直播平台宣告停業，盛極一時的共享單車，在業者倒閉之後成了一堆堆的廢鐵。（路透）

2017-12-19 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕2017年已經來到尾聲，近年在中國興起的「共享」、「直播」創業潮，如今淪為「死亡重災區」，總共有15家共享企業倒閉、超過100個直播平台宣告停業，名單仍不斷增加中。

綜合媒體報導，2016年時中國市場曾喊話是「直播元年」，各家業者爭相搶食高達人民幣5億（約新台幣22.6億）的直播市場。不過來到2017年底，估計已有超過100家直播平台倒閉、停止營運，有些則是涉及色情而遭到勒令停業。

此外，紅極一時的「共享經濟」也面臨創業死亡潮，總計有6家共享單車、3家共享汽車、2家共享行動電源，以及共享雨傘、共享睡眠、共享電單車和共享服裝等15家共享企業倒閉，多數都因為融資問題或燒光資本而走不下去。

此外，從1999年發展至今的中國知名論壇「搜狐社區」也在今年宣告關閉；曾經月入1.4億人民幣（約新台幣6.3億）的留學品牌「小馬過河」，也在今年進行破產清算。網媒指出，中國的創業死亡榜名單，仍在持續增加中。