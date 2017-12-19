中國男講電話太吵被警告 吐人口水後被圍毆踹臉

據蒙古媒體報導，原來動手的2名男子是蒙古人，因為告訴中國男子手機音量太大，請他小聲一點卻被中國男吐了口水，才會動手打人。（圖取自ardchilal）

2017-12-19 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕近期一名中國籍男子遭日本人圍毆的影片於中國網路上瘋傳，這名男子在電車上玩手遊時，突然遭到2名陌生人圍毆，還邊罵「滾回中國去」，這在微博上引起一陣撻伐。然而日本警視廳卻表示，2名打人嫌犯並非日本人。

而據蒙古媒體報導，原來動手的2名男子是蒙古人，因為告訴中國男子手機音量太大，請他小聲一點卻被中國男吐了口水，才會動手打人。

據《產經新聞》報導，中國籍男子2日搭乘東京JR京濱東北線電車，晚上7點20分行經赤羽站時，正在電車上玩手遊的他突然被2名陌生男子暴打，還往他的臉猛踹，並用日文大罵：「滾回中國去」（中国に帰れ），而隨後警方到達現場逮捕施暴的2名男子。一旁的民眾拍下影片後上傳到網路上，因此在微博引來中國網友的撻伐，認為這是日本右翼支持者的偏差行為。

對此事件，日本警視廳則出面闢謠，表示這2名涉嫌使用暴力的男子並不是日本人，也非中國或韓國籍，2名男嫌與被害人也是素昧平生，但對於該起事件如何發生，警視廳則未進一步說明。

據蒙古媒體《ARDCHILAL.MN》報導，這2個施暴男子原來是蒙古人。報導指出，中國籍男子在電車上講電話，而其中一名蒙古籍男子對他說：「不要打電話影響別人」，中國男子感到不悅，不屑地朝蒙古男子身上吐了口水，因此才會遭到一頓毒打。另外，拍攝影片的是在一旁圍觀的越南籍男子，當時並未將中國男子吐口水的畫面拍下，因此蒙古網友認為，這段影片有失公允。