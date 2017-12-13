香港立法會修規則「自閹」 泛民派：背叛一國兩制

2017-12-13 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會週三（13日）起展開「規則」大戰，親北京和香港政府的「建制派」尋求修改議事規則，限制議員權力，讓議員更難利用「冗長辯論」等方式阻止爭議法案通過。「泛民派」痛批，這會讓議會失去制衡能力，是背叛「一國兩制」。

「BBC中文網」報導，香港立法會共有70個議席，親中的建制派穩佔40席，泛民派則不足30席，因此泛民派在爭議法案上，可用「拉布」、「成立專責委員會」等方式抗爭。前者是指利用冗長發言、提出修正案、提出中止會議等方式「拉布」，阻延表決；後者是指成立「專責委員會」調查官員及政策，過去曾以此調查前特首梁振英、高鐵工程延誤問題等。

根據議事規則修正案，議員「拉布」權力將被限制，包括下調部份會議法定人數、擴大主席權力；另外是增加專責委員會組成難度，成立門檻從20人改為35人。建制派稱，這可防止隨便成立委員會，泛民派則批評，這等同立法會「自我閹割」，削弱監察功能。

建制派議員、身兼議事規則委員會主席謝偉俊指出，「拉布」讓議會無法運作，他承認修改議事規則的確形同自削權力，但為讓議會順暢運作，「這恐怕是一個要作的犧牲」。

反對派則認為，修正案通過後，議員更難阻止爭議性議案通過，包括箝制言論自由的《基本法》第23條立法、國歌法等，和「一地兩檢」案。

泛民派議員朱凱迪表示，削弱立法會權力，直接影響港人公民權利，形容是背叛一國兩制、讓香港「倒退到三權合作」。他說，「這是北京希望達到的」，當立法會成為「橡皮圖章」，港人對它沒期望、沒希望，投票就變得無所謂，「最終北京就可在選舉上全面控制立法會。」