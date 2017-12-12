北韓飛彈試射釀悲劇 攝影師慘遭火焰吞噬畫面曝光...

攝影師（紅圈者）最終被火焰給吞噬。（圖擷自RFA）

2017-12-12 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上月29日試射「火星15」洲際彈道飛彈，北韓領導人金正恩自詡已完成核武大業，不過據傳飛彈試射時，北韓《中央電視台》畫面拍到，一名在現場捕捉飛彈升空一刻的攝影師，慘遭推進器的火焰當場吞噬，當時收看的北韓幹部也驚訝不已。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，兩江道（Ryanggang）的消息人士透露，「火星15」發射影片在電視公開慶祝，不過畫面中有一名拍攝的軍人遭火焰吞沒，畫面讓民眾大受衝擊，連在人民委員會會議室團體收看的兩江道幹部也驚訝不已。

目前初步判斷該人員為北韓黨營媒體《勞動新聞》的攝影師，不確定該人員是自己疏失，或是發射管制室人員調度出錯，消息人士批評，「人在發射現場的金正恩，不可能沒看到這起意外，但看到試射成功，（金正恩）仍然笑得出來。民眾一想到這畫面，都忍不住起雞皮疙瘩。」

過去經驗指出，有關金正恩的新聞兩江道每隔30分鐘就會重播一次，然而該影片首播後，隔了4個多小時才重播，且人員遭火焰吞噬的段落整個被剪掉。不過許多民眾在有供電的場所看道該新聞，因此消息在當地已經傳開。

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