金正恩再登長白山 南韓分析：恐有重大決策宣布！

金正恩登上白頭山，外界認為可能有重要事情宣布。（法新社）

2017-12-11 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體釋出最新照片，北韓領導人金正恩最近又登上長白山，南韓媒體依過去經驗推斷，金正恩過去登長白山都會做出重大決斷，此次可能又是在謀劃「大事」，近日可能會做出重大決策。

南韓《中央日報》報導指出，金正恩赴長白山（北韓稱白頭山）照片曝光，北韓媒體稱他是在當地視察旅館，不過當地被北韓視為「革命聖地」，且過去北韓領導人做出重大決斷前都會到長白山，金正恩2013年12月處決姨丈張成澤、2015年4月處決北韓人民武力部長玄永哲前，金正恩也都曾赴長白山，去年9月第5次核試後，金正恩也曾前往長白山及附近的三池淵。

外界推測金正恩恐有最新重大決策，分析認為，北韓下一部很可能會在太平洋上進行氫彈試驗或發射潛射彈道飛彈（SLBM）等。另外有分析認為，金正恩在酷寒天氣前往長白山，這是想要向北韓人民傳遞要頂住國際製裁壓力的信息。

不過，有分析表示，金正恩此舉可能意味北韓的基調將從挑釁轉為對話，新的一年可能會做出決斷，透過與美國或南韓的對話攻勢來主導政局，南韓東洋大學統一軍事研究所所長鄭英泰（音譯）表示，「北韓可能想要擺脫被國際社會孤立的處境，轉為對話模式，積極利用聯合國對話。」