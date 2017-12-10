馬克爾待出嫁 屋主拋售3300萬「愛巢」

馬克爾原位於多倫多錫頓村（Seaton Village）的租屋處，其以木頭為主要外牆建材。（圖截取自《鏡報》）

2017-12-10 18:50

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕英國王子哈利的未婚妻馬克爾（Meghan Markle）先前一直在多倫多拍攝電視劇，其劇組為她租下了一間位於多倫多雅茅斯路的獨棟別墅。據悉，馬克爾與哈利就是在這棟別墅種下愛苗，因此被房仲業稱為「愛巢」，甫從馬克爾搬離後，業者看準商機，將該棟別墅出售，目前叫價最高喊到140萬加拿大幣（約3267萬新台幣）。

哈利及馬克爾將於明年5月份完成終身大事，日前傳出馬克爾為了要適應英國皇室的生活，已搬離多倫多，赴英國提早做準備。

綜合媒體報導，馬克爾日前所居住的獨棟別墅位於多拿多雅茅斯路的錫頓村（Seaton Village），為當地精華地段，據消息指出，哈利每月都會來別墅拜訪2次與馬克爾共度甜蜜時光，因此讓該棟別墅聲名大噪。

該棟別墅外牆以木頭為主要建材，室內裝潢以灰白色系為主體，共有3間房間與2套衛浴，屋後還有一個小花園，業者出售後，目前該棟別墅叫價86萬至140萬加幣（約2007萬至3267萬新台幣）。而目前該棟別墅的屋主已委託業者執行嚴密的審查制度，防範皇室狂熱份子來屋外遊蕩。

馬克爾與哈利日前宣布訂婚後，就搬至英國定居，婚後將與哈利住在肯辛頓宮，有英媒表示，皇室歷史悠久的建築與獨棟別墅的現代裝潢極為不同，馬克爾將面臨完全不同的世界。