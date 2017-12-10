拒絕中國黑手 澳總理嗆中文：澳洲人站起來！

澳洲總理滕博爾（見圖）昨天用中文嗆中國，「澳大利亞人站起來（了）！」（歐新社）

2017-12-10 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）憂心中國勢力「滲透」政壇，近日宣布澳洲將禁止來自國外的政治獻金，以打擊和防止國外勢力介入國內政治。昨天他也用中文嗆中國，「澳大利亞人站起來（了）！」

綜合外媒報導，昨天滕博爾宣布推行新的反間諜和外國干預法，又指中國影響力干預澳洲政治，中方批評此一說法將危害兩國關係。隨後滕博爾特別用中英文夾雜反嗆，「現代中國建立於1949年，當時有『中國人民站起來（了）』這句話；這句話代表了主權及尊嚴。」他隨後用中文表示「澳大利亞人民站起來（了）！」

他也強調，澳洲不用怕北京當局會反彈，中國人站起來爭取他們的主權，澳洲政治領袖也會站起來爭取主權，「這是我們必須互相尊重的原因，他們必須尊重我和我的政府。」

澳洲媒體在近半年來輪番指控中國「滲透」，以間諜操控在澳商人和留學生，並透過獻金影響澳洲的政治進程。滕博爾本月5日援引「與中國影響力有關令人不安的報告」，明文禁止外國政治獻金、要求代表他國企圖影響澳洲政治者必須登記，以及擴大間諜罪的定義。