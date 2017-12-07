川普制裁北韓無效！美智庫：49國沒認真執行制裁

美國總統川普持續對北韓施壓，並敦促其他各國切斷與北韓的貿易聯繫，不過根據華府智庫報告，共有49國家違反聯合國對北韓制裁的決議。（路透）

2017-12-07 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普持續對北韓施壓，並敦促其他各國切斷與北韓的貿易聯繫，不過根據華府智庫報告，共有49國家違反聯合國對北韓制裁的決議，其中包括中國、德國、巴西、印度和法國等。

綜合外媒報導，華府智庫「科學與國際安全研究所」最新報告指出，從2014年3月到2017年9月，總共有49個國家不同程度地違反了聯合國針對北韓的制裁決議。

報告指出，在49個國家中，包括安哥拉、古巴、莫三比克、坦尚尼亞、伊朗、斯里蘭卡、緬甸和敘利亞等13國甚至和北韓有軍事聯繫。報告寫道，「這些大多數不民主的政權，從北韓接受軍事訓練，甚至進口與北韓有關的軍事裝備。」

報告也提到，49個國家中，僅5國有遵守封鎖北韓貿易的協議，其他全部私下進口或出口北韓的貨物和礦產。當中有20多國偷改標示，和北韓私下進行貿易。

另外有日媒報導指出，11月份北韓的燃料價格已下降，這是歸因於從俄羅斯出口石油至北韓，俄羅斯無視美國孤立金正恩政權的努力，持續向北韓出口石油。