彷彿天使降世徵兆 瑞典驚現罕見日暈奇景

瑞典中部的一處滑雪勝地韋姆達倫出現罕見「幻日」奇景，太陽在日暈的圍繞下，在兩側以及上方出現三個太陽虛像，令人目眩。（圖擷自YouTube）

2017-12-05 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典中部的一處滑雪勝地韋姆達倫（Vemdalen），出現罕見「幻日」奇景，太陽在日暈的圍繞下，在兩側以及上方出現三個太陽虛像，這種令人目眩的景色，吸引遊客紛紛拿起身邊的攝影工具拍下。

綜合外媒報導，瑞典一名男子蘭登（Ludvig Lundin）上週五（1日）在韋姆達倫的滑雪場拍下大氣光學奇景，影片中可以看到，滑雪場上覆蓋厚厚的一層白雪，太陽掛在半空中，被一圈日暈所圍繞，而在日暈左、右及上方出現三個太陽虛像，與太陽一樣發出耀眼光芒，彷彿空中高掛4顆太陽，有網友戲稱是不是天使要下凡了。

蘭登將影片提供給歐洲天文氣象，歐洲天文氣象在推特指出，這是一個非常壯觀的日暈現象，可以看到22度暈（內環）、幻日（22度暈旁的光點）、幻日環（幻日與太陽之間的水平白線）、切弧（上方幻日圓弧）以及非常罕見的46度暈（外環，只有當22度暈非常亮時，才可能出現）、44度幻日（46度暈旁的光點）。

這些壯觀的光學現象，都是由懸浮在大氣中的冰晶，折射或反射太陽光或月光後所形成，前者稱為日暈，後者是月暈。坊間常認為22度暈是風暴來臨前的徵兆之一。

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