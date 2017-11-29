澳洲知名肉廠涉勾結仲介 台勞遭剝削擠住非法宿舍

澳洲知名肉品加工業務公司遭爆涉嫌勾結仲介壓榨外籍勞工，其中包含許多台灣勞工，他們被迫20幾人擠住在一間非法宿舍，生活條件惡劣。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

2017-11-29 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲知名肉品加工業務公司「Thomas Foods International」旗下的子公司遭媒體揭露，涉嫌勾結仲介壓榨外籍勞工，其中包含許多台灣勞工，他們被迫20幾人擠住在一間非法宿舍，生活條件惡劣。當局獲悉後也介入此事，並要求關閉涉及違規的宿舍，導致數十名外籍勞工正面臨流離失所的危機。

外媒報導指出，「Thomas Foods International」是許多國際超市在澳洲最大的肉品供應商，其位於譚沃思（Tamworth）的子公司遭媒體揭露，勾結在當地經營許多旅館的華裔仲介，強迫外籍勞工必須住在他們安排的住所，否則不能到子公司工作，有6到8人被塞入一間依法規定最多只能住5人的房間裡，甚至還有20多人共同居住在一間房子的案例，但生活環境雖然艱難，勞工們因害怕失去工作還是只能配合。

報導指出，這些外籍勞工大多來自台灣、韓國等國家，雖然當地的青年失業率高達19.6%，但喜歡雇用大量外籍勞工的「Thomas Foods」，外籍勞工所佔的人數超過50%，並藉此獲得巨大的收益，因為這些外籍勞工都是持Working Holiday簽證，只能取得試用期的工資，沒有晉升及加薪機會，且只能為同一個雇主工作6個月、1年後就要回國。

此事遭媒體揭露後，當局則展開清理行動，目前已對12間非法宿舍的業主發出通知，將關閉涉及違規的宿舍，但此舉也將造成相關的外籍勞工流離失所。