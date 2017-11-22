PISA團隊解決問題能力 星居首台灣第11

2017-11-22 00:14

〔中央社〕OECD今天公布2015年國際學生能力評量計畫（PISA）中團隊有效解決問題能力測試結果，在參與調查的52個國家和地區中，新加坡位居第一，日本第2，香港第3，南韓第4，台灣第11。

共同社報導，在經濟合作暨發展組織（OECD）公布的針對全球15歲青少年實施的PISA中團隊有效解決問題能力測試結果，日本在32個OECD成員中，排名居首。

此測試評測的是維持團隊內關係的同時，朝著一個目標努力的姿態等。日本國立教育政策研究所負責人分析結果時表示，或許日本人的特性也對獲得高分產生了影響，似乎可以說以「和」為貴的國民性幫助得分。

2015年的PISA中，約6600名日本高一學生參與調查，其中約2000人接受此次調查。

關於得分，OECD成員國平均分數為500分。排名第一的新加坡得分561分，日本為552分。第3名香港541分，第4名南韓538分，第5名加拿大和第6名愛沙尼亞各為535分，排名第11的台灣527分。

從個人分數分佈來看，日本不滿440分的成績下游者比例為10%，在參與調查的國家和地區中佔比最低。從男女來看，日本女生和男生分別為565分和539分。參與的所有國家和地區均為女生分數高於男生。