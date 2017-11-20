日戰鬥機曾與美軍B-52型轟炸機聯合訓練

2017-11-20 01:52

〔中央社〕共同社報導，日本政府人士今天透露，可搭載核武器的美國空軍B-52戰略轟炸機8月曾橫跨日本列島上空，與航空自衛隊F-15戰鬥機在日本海上空實施了聯合訓練。

這是日本戰鬥機和B-52在日本海上空的訓練首次公諸於眾。日美結為一體，鑑於朝鮮半島可能出現突發事件而反復訓練的實際情況漸趨明顯。

政府相關人士表示，日本政府基於「無核三原則」，在訓練前確認了B-52未搭載核武器。B-52在8月從太平洋一側向西橫跨東北地區附近上空，在日本海實施與F-15的聯合訓練。據悉，訓練確認了編隊飛行程序等。

日本戰鬥機和美軍B-1戰略轟炸機在九州地區附近頻繁聯合訓練，其中一部分已公佈。B-1曾搭載過核武器，但1990年代被移出了美軍的核運用計劃。

然而，B-52和空自戰鬥機的訓練並未公佈。政府相關人士表示：「並非把所有訓練都公佈了就好。如果知道能搭載核武器的B-52接近，北韓會感到很大壓力。」

可搭載核彈頭的B-52是大型機，可長距離飛行。美軍去年1月作為針對北韓第4次核試驗的對抗措施，從美屬關島出動B-52，與韓國軍方戰鬥機一同在駐韓美軍烏山空軍基地附近低空飛行。

美軍多次從關島出動B-1飛往朝鮮半島附近，與日本航空自衛隊和韓國空軍分別實施聯合訓練。