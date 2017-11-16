委內瑞拉債務危機嚴重 俄同意延後償還

2017-11-16 01:12

〔中央社〕委內瑞拉遭國際債信評等公司連續調降信評後，今天與主要債權國俄羅斯簽署債務重整協議。委內瑞拉因油價下跌和美國制裁大受衝擊，目前正尋求重整估計高達1500億美元的外債。

法新社報導，由財政部長賽爾巴（Simon Zerpa）領導的委內瑞拉代表團，與俄國簽署重整31.5億美元債務的協議。這筆錢是在2011年借來購買俄國軍火。

俄羅斯外交部發布聲明說，依據這項協議，委內瑞拉將在今後10年償還債務，前6年只要償還少許款項。

不過，委內瑞拉要解決債務問題似乎還早得很，標普全球評等公司（S&P Global Ratings）今天才宣布，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）因為未能償還債務的利息，已被列為「選擇性違約」。

委內瑞拉未能支付債券持有人2億美元利息，昨天已遭標普公司將長期外幣主權債信評等調降至「選擇性違約」。

另一家國際信用評等公司惠譽（Fitch）今天跟進，因為委內瑞拉未能支付主權債券的逾期利息，將長期外幣發行人違約評等從『信用風險程度極高』（C）降到『限制性違約』（RD）

委內瑞拉目前只有97億美元外匯存底，今年底之前卻須支付各種債券的至少14.7億美元利息，2018年還須支付80億美元。

俄國和中國是委內瑞拉的盟友也是兩大債權國，債務金額分別為80億和280億美元。

中國外交部今天表示，深信委內瑞拉能夠「適當處理債務危機」。