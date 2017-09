全球都市壓力排行榜 台北61名、馬尼拉東亞最差

2017年全球壓力最小及最大城市排行榜,台北表現為150個國家中第61名,勝過第66位的大阪、第72位的東京、第74位的香港和第129位的首爾。(圖取自台北101觀景台粉絲頁)

2017-09-15 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕世界各國城市的居民中,哪個城市壓力最大?英國乾洗公司Zipjet近日在官方網站上公布了「2017年全球壓力最小及最大城市排行榜」(2017 Global Least and Most Stressful Cities Ranking),名次越高的城市,壓力也越大,150個國家中台北排行第61名,而菲律賓的馬尼拉141名(Manila),伊拉克的巴格達(Baghdad)則為150名。

根據Zipjet公布的壓力排行,排名的評比項目包括失業率、人均負債、交通壅塞、公共運輸、安全觀感、人口密度、空氣汙染、家庭購買力、精神健康、生理健康等17個影響個人壓力的因素。其中的壓力的分數,1為最小壓力,10則為最大壓力。

評比中飽受戰亂所苦的阿富汗首都喀布爾(Kabul)與伊拉克的巴格達,分別在倒數兩名的位置。而菲律賓的馬尼拉是東亞表現最差的國家,壓力總評分高達8.92,排名第141。馬尼拉在「人口密度」與「安全觀感」上取得相當差的9.76分,「交通壅塞」項目則取得8.79分,「家庭購買力」也只有9.4分,但「噪音汙染」和「光害」卻表現的不錯,分別為2.09分和1.42分,

而台北在「安全觀感」與「公共運輸」上表現相當不錯,評分分別為1.97與1.06,但在「金融社會保障」表現最差,壓力評分為9.46。台北的壓力總評分為4.65,勝過第66位的大阪、第72位的東京、第74位的香港和第129位的首爾。

此外,壓力最小的前10名國家均集中在歐洲,德國更在評比的前10名中拿下4個名次,德國的斯圖加特(Stuttgart)排名第1,是全球壓力最小的城市,盧森堡(Luxembourg)第2名,德國的漢諾威(Hannover)則排名第3。

即便Zipjet官方網站並未詳細說明資料取得來源、調查如何進行和針對多少樣本進行調查,只說明了評分機制,但「2017年全球壓力最小及最大城市排行榜」排名仍值得各國參考。