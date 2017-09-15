全球都市壓力排行榜 台北61名、馬尼拉東亞最差

2017年全球壓力最小及最大城市排行榜，台北表現為150個國家中第61名，勝過第66位的大阪、第72位的東京、第74位的香港和第129位的首爾。（圖取自台北101觀景台粉絲頁）

2017-09-15 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國城市的居民中，哪個城市壓力最大？英國乾洗公司Zipjet近日在官方網站上公布了「2017年全球壓力最小及最大城市排行榜」（2017 Global Least and Most Stressful Cities Ranking），名次越高的城市，壓力也越大，150個國家中台北排行第61名，而菲律賓的馬尼拉141名（Manila），伊拉克的巴格達（Baghdad）則為150名。

根據Zipjet公布的壓力排行，排名的評比項目包括失業率、人均負債、交通壅塞、公共運輸、安全觀感、人口密度、空氣汙染、家庭購買力、精神健康、生理健康等17個影響個人壓力的因素。其中的壓力的分數，1為最小壓力，10則為最大壓力。

評比中飽受戰亂所苦的阿富汗首都喀布爾（Kabul）與伊拉克的巴格達，分別在倒數兩名的位置。而菲律賓的馬尼拉是東亞表現最差的國家，壓力總評分高達8.92，排名第141。馬尼拉在「人口密度」與「安全觀感」上取得相當差的9.76分，「交通壅塞」項目則取得8.79分，「家庭購買力」也只有9.4分，但「噪音汙染」和「光害」卻表現的不錯，分別為2.09分和1.42分，

而台北在「安全觀感」與「公共運輸」上表現相當不錯，評分分別為1.97與1.06，但在「金融社會保障」表現最差，壓力評分為9.46。台北的壓力總評分為4.65，勝過第66位的大阪、第72位的東京、第74位的香港和第129位的首爾。

此外，壓力最小的前10名國家均集中在歐洲，德國更在評比的前10名中拿下4個名次，德國的斯圖加特（Stuttgart）排名第1，是全球壓力最小的城市，盧森堡（Luxembourg）第2名，德國的漢諾威（Hannover）則排名第3。

即便Zipjet官方網站並未詳細說明資料取得來源、調查如何進行和針對多少樣本進行調查，只說明了評分機制，但「2017年全球壓力最小及最大城市排行榜」排名仍值得各國參考。