公親變事主？中生為港獨罵網友「支蛆」 遭官媒追殺

香港大學校園近日因港獨爆發多起爭議。（路透）

2017-09-14 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學校園最近再度掀起一波港獨爭議，知名的中文大學更發生中國學生破壞、覆蓋校內民主牆上的港獨海報，雙方因此爆發衝突。同樣就讀中文大學的一名中生，卻因認為破壞海報的行為不妥，在網路上發文說公道話，未料卻引來其他網友大規模肉搜，甚至連官媒都撰文追殺。

綜合港媒報導，就讀中文大學的中生唐立培，在個人微博以《民主牆、內地生與「你國」》為題，認為香港的政治生態與中國不同，是一個理解、研究、學習乃至對話的好機會，以及港獨的宣傳品在香港法律的規範下並不違法，受言論自由保護，強調「民主不等於我不同意你，就要封你的口」。

但文章遭到大批中國網友圍剿，甚至被打為「港獨分子」，唐立培一氣之下痛罵「不跟支蛆小號一般見識」，此話一出徹底激怒中國網路輿論，不但遭網友肉搜，連中國官媒《環球網》都撰文批評，其母校也將他的姓名從官網刪除，逼得唐立培趕緊刪文道歉。

唐立培被起底是四川瀘州高考狀元，以優異成績進入中文大學就讀，唐事後發表聲明，脫口「支蛆」是因一時衝動逞口舌之快，強調反對港獨，對自己的言行造成傷害表達歉意，最後還附註「我熱愛生我養我的祖國。」