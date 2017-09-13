明智光秀真跡現身 「本能寺之變」謎團有解？

明智光秀發動「本能寺之變」的原因在400多年來眾說紛紜，日本歷史學者近日解密叛變原因新發展。圖為位於滋賀縣大津市的明智光秀石像。（圖擷取自Google街景）

2017-09-13 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本戰國大名織田信長於1582年6月21日死於部下明智光秀所發起的「本能寺之變」，而明智光秀的反叛原因在400多年來眾說紛紜，不過日本歷史學者近日證實，在本能寺之變10天後，明智光秀曾「親筆撰寫」書信給反織田派武將，信中內容暗示他是為了重振室町幕府、奉室町幕府末代將軍足利義昭為主才造反。

綜合日媒報導，這封書信收藏於岐阜縣的美濃加茂市民博物館，先前被視為是「抄本」，不過專攻日本近世史的三重大學教授藤田達生調查該書信筆跡和畫押之後，在本月11日對外宣布此書信是明智光秀親筆撰寫，而書信以密函方式寄送給位在紀伊（今和歌山縣一帶）的反織田派武將土橋重治。

藤田達生指出，明智光秀在信中完全沒有提到足利義昭的名字，但根據他的用字遣詞，研判信中的「貴人」，實際上就是被織田信長逐出京畿的足利義昭。因此藤田達生主張：「可以清楚得知光秀在奉義昭為主、中興室町幕府這樣的政權構想之下，而發動政變。」

明智光秀發動本能寺之變的原因眾說紛紜，包括明智光秀不滿被織田信長當眾毆打、加上諸多事件積怨已久的「怨恨說」；明智光秀本人之野心、羽柴秀吉和徳川家康共謀等論點，如今藤田達生的發現也讓本能寺之變的原因出現新的發展。