人間仙境！ 17歲德國攝影師 讓世界看見台灣之美

奧本霍夫鏡頭下的阿里山，充滿了濃濃的奇幻氣息。（擷取自Instagram）

2017-09-12 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕來自德國的業餘攝影師奧本霍夫（Jannik Obenhoff）擁有67萬名粉絲，以拍攝風景照見長的他，日前來台取景，在他的鏡頭下，我國知名景點如阿里山、太魯閣等均從壯麗轉而帶有濃濃的奇幻氣息，讓無數外國網友紛紛讚嘆「彷彿仙境」。

年僅17歲的奧本霍夫日前受觀光局之邀來台取景，要將台灣這片土地美麗之處，透過他的鏡頭讓全世界看見。奧本霍夫如今已完成拍攝返回德國，他上週五在Instagram上傳3張照片，其中2張拍攝於阿里山，1張在太魯閣取景，上傳至今已湧入合計超過12萬網友按讚，他還預告，接下來會有一系列在台灣拍攝的美景，要網友們多多期待。

照片經上傳至今，吸引不少歐洲網友分享，有人直言已讓其對台灣改觀，也有人表示想來台親眼見證這一切，還有外國網友特地翻譯出「如夢似幻」幾個字來描述，反應可說是十分熱烈。

奧本霍夫指出，這次台灣之旅是他生平首度前來亞洲，更是除歐洲山岳主題外第一次拍攝其他的國家，直言台灣已成了相簿中獨特的美麗印記。「在台旅行期間，除美景外更感受到濃濃的人情味」他說，「希望能讓更多人認識並前往台灣旅遊」。

海拔3000公尺以上，美麗的夕陽隱沒在山陵與雲海間。（擷取自Instagram）