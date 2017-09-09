「女兒還在後座」 父抵死拒交車鑰匙遭歹徒槍殺

美國賓城一名父親當地時間週四晚間為了保護女兒遭搶匪槍殺身亡。（圖擷自臉書）

2017-09-09 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州費城（Philadelphia）一名父親當地時間週四（7日）遭遇搶劫，但當時2歲的女兒還在車內，他為了保護女兒不願交出車鑰匙，遭搶匪轟頭，送醫後仍不幸去世，目前凶手仍逍遙法外。

綜合外媒報導，38歲的格蘭德佐（Gerard Grandzol）當地時間週四晚間8點，將車子停妥在春日花園街（Spring Garden street）後，隨即遇到2名非裔青年搶劫，但當時格蘭德佐為了保護在車後座的2歲女兒，他交出了錢包，但抵死拒絕交付車鑰匙，歹徒遭激怒後隨即朝他頭部連開2槍隨即逃逸。

費城警方表示，當晚格蘭德佐剛帶著2歲的大女兒跟家裡的狗郊遊返家，不幸遇上搶劫，警方到場後發現他2歲大的女兒在後座嚎啕大哭，傷者則倒臥血泊，雖經鄰居緊急搶救，但格蘭德佐到院後90分鐘仍不幸身亡。

格蘭德佐死前一個月，才剛迎來第2個女兒，家庭成員創立了GoFundMe頁面希望能透過募款來幫助他的妻兒。

警方指出，雖然尚未逮捕嫌犯，但有目擊證人指出2名犯人當時穿著連帽黑色運動衫倉皇逃離現場，警方正在調閱附近監視器以早日找出嫌犯。