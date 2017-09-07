你貼我就有權撕？ 港獨海報遭中國女學生撕毀

香港中文大學的民主牆上「香港獨立」標語遭一名中國女子撕毀。（圖擷取自SocREC社會記錄頻道）

2017-09-07 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學（簡稱中大）校方拆除校園內多幅「香港獨立」標語，引起各界撻伐，多間大學也相繼出現「香港獨立」和「支援中大學生會」等標語聲援，5日清晨中大文化廣場又出現「香港獨立」標語。但6日晚間聲援中大的至少4間大學的標語遭校方拆除，中大也稱港獨標語違法，要求學生拆除。

但有香港媒體發現，港獨標語不只有校方拆除，還發現一名中國學生自行到中大民主牆將標語毀壞。

綜合媒體報導，5日晚間一名身穿白衣的中國女學生疑擅自撕毁民主牆上「拒絕沉淪，唯有獨立」海報，學生會成員上前與其交涉，對方先後以普通話及英文回應，白衣女稱有人張貼海報，她就有權撕毀這些海報，相方爭論約3分鐘，白衣女隨即與一男子離去。校方雖有權報警，但事後未對此事件回應或進一步行動。

報導提到，香港教育大學（教大）、理工大學（理大）、城市大學（城大）校方稱港獨標語違法，目前都已經拆除。中大也稱港獨言論違法，要求學生撤走標語。浸會大學、香港大學校方未撕標語，稱民主牆由學生會管理。

中國籍的城大甘姓學生表示，他雖反對香港獨立，但認為將標語撕掉是非常不尊重的行為。浸大溫姓學生說，民主牆上的標語不應該被毀壞，每個人的意見都應該被接納。

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