對賴清德組閣評價高，日媒：可能影響小英對中政策。（駐日特派員張茂森翻攝）

2017-09-06 09:34

〔駐日特派員張茂森／東京6日報導〕日本各主要媒體今對對賴清德出任行政院長均有廣泛報導，同時也對賴清德有相當的正面評價，「讀賣新聞」介紹賴清德是貧困家庭出身苦讀出來的醫師，進入政界之後，在歷次選舉中「不知什麼是敗戰」，同時以清廉著稱。

日媒對賴清德出任行政院長，對小英總統支持率的回升與明年地方選舉也認為有加分，讀賣新聞介紹小英總統肯定他的行動力和深知民意，但是由於賴曾經表明主張台灣獨立，可能對中國是一個新刺激。

「朝日新聞」對賴清德做為市長以後，至少訪問日本10次以上，特別是感念日本對去年台南地震的救援義舉，也親自訪問熊本縣，甚至呼籲對熊本捐款，而被日本人感動。

「日本經濟新聞」指出，蔡英文總統起用賴清德出任閣揆，期待支持率有所回升的同時，也可能會有「形成兩岸對立新火種的風險」。

日經指出，賴清德在災害發生時的處理和對應，具有優秀的領導能力，已早有定評，加上他的高度人氣而被稱為「賴神」，在大篇幅的報導中，日經指出，維持現狀是台灣民意的主流，但是在兩岸關係上蔡英文的穩健路線沒有得到成果，被批評為「太過消極」，黨內不滿蔡、高度期待賴清德，「蔡的穩健路線可能受到影響」，今後蔡是否能壓制黨內對中強硬論，將是一個重點。