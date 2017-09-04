北韓試爆氫彈前是否通知？ 中國外交部未正面回應

對於北韓進行氫彈試爆前是否有通知中方？中國外交部發言人耿爽未正面回應，僅說中國堅持朝鮮半島無核化，反對北韓進行核彈開發，北韓方面對中方立場一直非常清楚。（美聯社）

2017-09-04 20:07

〔記者林良昇／綜合報導〕北韓前日進行氫彈試爆，引發國際撻伐，中國外交部今舉行例行記者會，對於北韓進行氫彈試爆前是否有通知中方？中國外交部發言人耿爽未正面回應，僅說中國堅持朝鮮半島無核化，反對北韓進行核彈開發，北韓方面對中方立場一直非常清楚。

中國外交部今下午舉行例行記者會，北韓進行氫彈試爆的問題成為全場焦點，對於北韓是否刻意選在金磚峰會前試爆，耿爽表示，北韓無論在任何時候進行核試驗都是錯誤的，都違反了聯合國安理會的決議，違背國際社會的普遍意願，中方都將堅決反對。

耿爽強調，中方希望有關方面，特別是北韓能克制，不要讓緊張升級，中國外交部已經向北韓駐北京「大使館負責人」提出嚴正交涉。

對於美國總統川普稱將與繼續和北韓貿易往來的國家斷絕貿易，耿爽指出，希望各方都能保持冷靜，共同推動早日回到對話協商和平解決，但中方堅決不能接受一方面為和平解決北韓核問題付出努力，一方面自身利益卻受到損害。

耿爽表示，聯合國安理會後續會對北韓採取什麼行動取決於安理會成員討論的結果，中國作為安理會常任理事國，將本著一貫立場及負責任和建設性態度參與有關討論。

對於北韓進行氫彈試爆前是否通知中國？耿爽並未正面回應，僅稱中方堅持朝鮮半島無核化，反對北韓進行核彈開發的立場是眾所周知，北韓方面一直也對此非常清楚。

耿爽認為，中國對北韓擁核問題作出的努力有目共睹，長期以來為推動各方透過對話協商和平解決問題「付出大量努力，開展大量工作」，並提出「雙暫停」倡議及「雙軌並行」思路，一直就此與各方保持溝通，推動各方相向而行。