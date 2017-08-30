北韓射彈橫越日本 川普：所有反制選項都在考慮中

針對北韓再次發射飛彈，美國總統川普（Donald Trump）警告，所有的反制選擇都在考慮中。（美聯社）

2017-08-30 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓29日清晨發射飛彈，橫越日本北海道落入附近的太平洋水域，引發各國撻伐。美國總統川普（Donald Trump）更警告，所有的反制選擇都在考慮中。

綜合外媒報導，川普在一份聲明中指出，世界已經收到北韓大聲且清楚的最新訊息：這顯示北韓這個政權藐視它的鄰國、聯合國所有成員，以及國際行為的最低準則。他說，「採取恐嚇和製造動盪的行動，只會讓北韓政權在區域和世界更為孤立。所有選項都在考慮中。」

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）也在一份聲明中表示，北韓此舉直接違反了安理會在數項決議案中明定的北韓國際義務，「代表了對國際和平和安全的嚴重威脅」。她說，北韓必須全面、無條件遵守聯合國決議案中的義務。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則表示，俄國希望北韓能展現自制力，不要採取挑釁行動，並呼籲美國和其盟友要避免軍事升溫。

北韓此次發射飛彈被視為抗議美國與南韓在朝鮮半島進行聯合軍演。美國、日本、南韓皆已互相通話切磋合作方案，在3國努力下，聯合國安理會決定在紐約時間29日討論北韓導彈問題。