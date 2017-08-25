南亞洪災持續肆虐 死亡人數超過1000人

雨季帶來的暴雨和洪災持續肆虐南亞，根據官方統計，目前死亡人數已超過1000人。（法新社）

2017-08-25 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕南亞國家目前正逢雨季，但今年雨勢相較往年來得更強，南亞北部與東部地區自本（8）月10日以來暴雨不斷，甚至發展成洪災。受災的印度、孟加拉、尼泊爾等國統計顯示，死亡人數已超過1000人。

綜合外媒報導，印度、孟加拉、尼泊爾3國政府表示，從本月10號至今，以尋獲1013位犧牲者遺體，目前已出動數以千計的救難人員與軍人，全力救援因暴雨受困的民眾。紅十字會更表示，許多地區沒有乾淨的水與糧食供給，對外聯絡的管道也遭切斷。

印度東部比哈省（Bihar）災難管理主管庫瑪（Anirudh Kumar）說，昨天尋獲26具遺體，統計的死亡人數上升至367人。庫瑪接著表示，目前19個區，有將近1100萬人受洪災影響，45萬人成功撤離並安置在難民收容所。

此外，印度的鄰近國家尼泊爾與孟加拉的情況也非常糟糕。聯合國表示，此次洪災是尼泊爾近15年來最嚴重的一次，有146人死亡、8萬棟房子遭到洪水破壞，尼泊爾內政部甚至表示，死亡人數可能持續攀升。孟加拉官方也表示，死亡人數為137人，全國超過750萬人受影響。