不再屈服中國壓力 劍橋大學出版社重新將文章上網

2017-08-22 00:05

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕在學界強烈反彈下，英國知名的劍橋大學決定改變政策，把原先屈服於中國壓力從《中國季刊》上撤掉的三百多篇文章重新上網。

《中國季刊》編輯普林哥在公開的編輯部聲明中表示，在與劍橋出版社代表舉行會議之後，他們被告知劍橋出版社有意將原先撤除的三百一十五篇文章重新放上網站。

他要表態支持這項決定。這項決定是對全球學術界強烈反彈的反應，學術研究的核心是要有自由的管道接觸最高品質的出版品，阻礙學術研究自由管道不是劍橋出版社該做的事情。他們會繼續提供高品質的中國研究文章。

擁有超過480年歷史的英國劍橋大學出版社為了讓網站在中國境內繼續運作，同意中國要求把權威期刊《中國季刊》3１５篇文章與書評下架，引起《中國季刊》編輯群及多位漢學家反彈。

美國喬治城大學世界史教授米華健發表公開信，批判劍橋大學出版社的讓步行為是自我審查，具破壞性，並要劍橋大學出版社向中國的要求說不。他的公開信在西方學界引起廣泛回響。

米華健（James A. Millward）專門研究中國清朝及中亞地區、絲路歷史，其中包含被中國列為敏感議題的新疆及西藏，而米華健是英國倫敦大學亞非學院東亞史碩士，《中國季刊》（China Quarterly）即由倫敦大學亞非學院主辦。