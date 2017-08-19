中國網路管控升級 WhatsApp遭封鎖

中國網友在15日發現，中國當局疑似封鎖了Facebook旗下的通訊軟體WhatsApp，需配合翻牆軟體才能使用。（美聯社）

2017-08-19 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會召開在即，官方為了維穩，不斷針對網路、社群平台進行加強管控；而中國網友在15日發現，中國當局封鎖了Facebook旗下的通訊軟體WhatsApp，需配合翻牆軟體才能使用。

綜合媒體報導，本月15日時中國網友紛紛傳出WhatsApp無法使用的消息，而17日起，甚至無法收發訊息、圖片、語音及影片，只能利用VPN等程式「翻牆」才能恢復正常；之後雖然恢復正常，但是除了文字訊息，影片、圖片和語音還是無法傳送。

在中國境內，使用香港電話登記的用戶，無論訊息、圖片、影片、語音跟電話都無法使用，疑似被封死；不過用中國電話登記的用戶則間歇性中斷收發訊息或電話，但圖片與影片還是無法載入與傳出。

一名知悉詳情的匿名人士表示，屏蔽WhatsApp的決定由是中國當局所發出；而安全專家也證實，WhatsApp的部分中斷使於中國的互聯網過濾系統。

中國一名參與審查的人士指出，中國當局想封鎖WhatsApp的文字訊息，因為官方無法選擇性的屏蔽敏感字眼；而當局也希望藉著大範圍的封鎖，逼迫WhatsApp的用戶改用微信這些受政府監控的軟體。