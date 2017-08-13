川普、金正恩互相威脅 專家：兩人十分相似

2017-08-13 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓、美國的緊張關係一觸即發，美國總統川普與北韓領導人金正恩也不斷互相叫陣，讓國際情勢愈來愈緊張。根據專家分析，兩人雖然在許多方面非常不同，但某些方面卻有十分相似之處。

《法新社》報導，南韓首爾延世大學（Yonsei University）副教授戴洛里（John Delury）表示，川普與金正恩兩人的相似點在於「重視忠誠度」。例如在用人方面，兩人都願意用「高度流動的方式，確保自己人在體系運行。這是金正恩與川普的共同點之一。」

事實上，兩人的確都在自己的政府內廣用親屬。金正恩正是繼承了北韓建國者金日成的血統，合法統治北韓。金氏家族好幾位成員也因此出任了具影響力的要職。華府的情況也類似，川普長女伊凡卡（Ivanka）是總統助理，她的丈夫庫許納（Jared Kushner）也是親近顧問；不過川普長子小唐納（Donald Trump Jr）近來則身陷「通俄門」調查，相較於家族政治在北韓是正式形式，美國對於川普的執政方法則略有微詞。

戴洛里還表示，兩人都擁有「戲劇張力」。金正恩威脅要轟炸美國屬地關島，實際上是透過威脅美國來加強他在北韓的政權合法性。同時，川普居然也「戲劇性」的回應金正恩，稱要讓北韓見識「前所未見的怒火」。戴洛里說：「這是電視實境秀出身的川普的一部分。」他還諷刺：「（川普）需要戲劇張力還有好人跟壞人，這些全都是流行娛樂的經典元素。」