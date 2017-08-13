川普周一將簽備忘錄 準備對中國展開貿易戰

美國總統川普（左）將於週一簽署一份備忘錄，指示美國貿易代表萊席爾決定是否應調查中國的法律、貿易規範與行為傷害美國智慧財產權及科技，圖為川普與習近平在德國G20會面的畫面。（美聯社）

2017-08-13 03:35

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕朝鮮半島緊張升高之際，美國總統川普一方面要求中國合作向北韓施壓；下周一又準備對中國展開貿易戰。

三位川普政府的資深官員今天早上在白宮宣佈，美國總統川普將於14日下午在白宮簽署一份總統備忘錄，指示美國貿易代表萊席爾根據1974年貿易法案第302B條款，決定是否應調查中國的法律、貿易規範與行為傷害美國智慧財產權及科技。

官員說，一旦美國貿易代表署決定展開調查，美國將運用特別301條款在內的工具。他們相信，美國國會和受影響的美國企業都強烈支持川普的行動。

美國官員先前透露，川普在8月4日要簽署這項備忘錄，但美國當時正與中國協商制裁北韓的新聯合國決議案，因此推遲。不過，今天3位資深官員都未回答美國是否刻意推遲，僅表示貿易歸貿易，國安歸國安，兩者沒有掛鉤。針對川普11日晚間與中國國家主席習近平通電話時是否談及此事，白宮官員說，川習通話時主要談北韓問題。

美國官員今早在電話背景說明會中指出，中國長久侵犯美國的智慧財產權並強迫在中國與中方合資的美國公司轉移科技，對美企業與勞工是不公平的，這個趨勢不可能長久持續。川普政府估計美國因智財權被竊而造成的經濟損失，每年高達6000億美元，中國普遍被認為是最大的盗取者。況且科技被竊取還損及美國國家安全，川普決心要保護美國的國安。

第3位資深官員說明302B條款授權美國貿易代表署自主發動調查，在做出是否調查的決定前，貿易代表署會與諮詢委員會討論，一旦決定展開調查，貿易代表署會跟中國協商，讓相關單位有機會表達意見，也可能舉行聽證會，整個調查過程可能長達一年才會做成結論。

另一位資深官員說，多數美國人知道中國竊取美國的智慧財產，卻不知道中國強迫美國公司移轉科技給中國公司。美中的百日計劃有討論這些議題，但無法解決，因此成為美國優先要調查的議題。美方官員說，美中經貿議題存在已久，可以在國際體系下依法解決，並沒有必要發展成美中進一步的衝突，美方未來可能在世貿組織內也可能在世貿組織外解決這個問題。