印度驚見「藍色狗」 再次見證人類的無情！

一隻「藍色狗」在印度孟買的郊區被動物保護組織（Navi Mumbai Animal Protection Cell）發現。（圖擷自YouTube印度斯坦時報）

2017-08-12 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕週三（8月9日）一隻「藍色狗」在印度孟買的郊區被動物保護組織（Navi Mumbai Animal Protection Cell）發現，在驚恐之餘，動物保護組織憤怒指出毛小孩「變色」的原因，可能是喝到工廠排放的廢水！週四（8月10日）動物保護組織立即向印度污染控制委員會（MPCB）投訴。

《印度斯坦時報》報導，印度孟買動物保護組織經營者、印度新孟買市（Navi Mumbai）居民Arati Chauhan表示，他已經見過5隻像這樣的「藍色狗」，非常恐怖。Chauhan表示已經向MPCB投訴！而後MPCB官員已經收到投訴，在週五（8月10日）回應，私人公司在普通污水處理廠（CETP）排放多用途的藍色染料，其中包括製造清潔劑

（making detergents）。MPCB主管Ani Mohekar表示「我們對這種破壞、汙染環境的行為無法接受，已經採取行動。」他也強調排放廢水到河中是違法的！

Chauhan身為動物權益活動家（Animal rights activist），懷疑這些補救行動為時已晚，「不知道其他鳥類、爬行動物是否已經受到汙染，或者有無生物接觸到空氣中的染料而死亡！」

非政府組織監督基金會（NGO Watchdog Foundation）引用RTI的消息，資料指出，在Taloja工業區有977家工廠（包含化學工廠、製藥工廠、工程工廠和食品加工廠），其中有347家工廠將廢水排放在普通污水處理廠（CETP）。