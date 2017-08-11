「西遊記」美景被震垮！九寨溝夢幻瀑布一夕消失

諾日朗瀑布曾被評選為中國最美的六大瀑布之一。（圖擷取自網易新聞）

2017-08-11 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省九寨溝8日晚間發生7.0強震，不僅多人傷亡，當地多處景點也遭受地震威力破壞。曾被評選為中國最美的六大瀑布之一、中國電視劇《西遊記》取景地的諾日朗瀑布，不敵天災，週四（10日）發生坍塌，原本的無數涓流變成亂流，清潭也變一池泥水，壯盛瀑布景觀一夕消失。

綜合媒體報導，諾日朗在藏語中是「偉岸高大」之意，諾日朗瀑布位在九寨溝，海拔2365公尺，瀑寬270公尺，落差20公尺，是中國最寬的瀑布，也是中國大型鈣華瀑布之一。

當天有民眾聽到一陣山體的巨響，到山下發現諾日朗瀑布完全變了樣，一名民兵說，經過時遇到諾日朗瀑布的泥土垮塌下來，原本是涓涓細流，變成一股急流，整個瀑布下方都是山體滑落的泥漿。

成都理工大學教授王蘭生表示，鈣華瀑布的形成是大自然奇觀，像諾日朗瀑布這樣的開放型鈣華瀑布，更是稀有。一般鈣華洞穴的形成都需數萬年，而諾日朗瀑布這種開放型的鈣華瀑布，則需要更久時間。

許多網友得知消息，紛紛感嘆「還沒來得及去看就消失了」，「看了好難過，什麼都沒了！」

諾日朗瀑布昔日美景。（圖擷取自臉書「微信上的中國」）

諾日朗瀑布美景一夕消失。（圖擷取自成都商報微博影片）

瀑布涓涓細流已不復見。（圖擷取自成都商報微博影片）

瀑布下方的清潭變成一池泥水。（圖擷取自成都商報微博影片）