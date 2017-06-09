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肯亞新鐵路耗資40億美元 當地人批「充滿中國元素」

肯亞日前啟用的新鐵路耗資40億美元（約新台幣1203億元），其中高達9成是向中資貸款。（資料照，法新社）

2017-06-09  21:50

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞日前啟用的新鐵路耗資40億美元（約新台幣1203億元），其中高達9成是向中資貸款，當地人除了擔心還不起巨額債務，更批評新鐵路充滿「中國元素」。

《紐約時報》報導，這條連接肯亞首都奈洛比與港口城市蒙巴薩的新鐵路總長約480公里，是肯亞獨立以來造價最昂貴的建設工程，其中9成資金是中國進出口銀行提供的貸款，原料也必須從中國進口，使肯亞對中國的貿易不平衡日益惡化。

參與試乘的肯亞商人指出，新鐵路讓兩地路程從10小時縮短到5小時，讓他印象深刻，但是新鐵路「一點都不肯亞」，他表示車上小冊子寫的是中文、工作人員穿的是代表中國國旗的紅金色，在蒙巴薩站安裝鄭和雕像的工人也是中國人。

然而，中國官媒大肆讚揚新鐵路展現了「中國對肯亞自主發展的堅定支持」，肯亞政府也相當感謝中國提供協助，認為新鐵路能讓GDP增加1.5%，4年內政府可以還清債務。

但奈洛比大學的經濟學者尼安德莫（Samuel Nyandemo）批評，鐵路造價比鄰國貴了一倍，質疑肯亞高層涉嫌賺取鉅額回扣；民眾也對政府的還債能力抱持疑問，甚至用「瘋狂鐵路2號」來形容新鐵路。（1號指英國殖民時期雇用印度人建造的鐵路，施工期間有超過4000人死亡。）

參與試乘的肯亞商人指出，車上小冊子寫的是中文、工作人員穿的是代表中國國旗的紅金色，讓新鐵路感覺「一點都不肯亞」。（資料照，法新社）

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