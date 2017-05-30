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預測2100年 全球暖化氣溫升7℃ GDP減11％

2100年受全球暖化和都市熱島效應影響，一些城市的氣溫將會上升攝氏7度以上。（法新社）

2017-05-30  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕科學研究人員警告，如果溫室氣體在本世紀持續增加，排名前1/4人口數最多的城市，在全球暖化和都市熱島效應的雙重夾擊下，氣溫將會上升攝氏7度以上，國內生產毛額（GDP）也將受到巨大的影響。

《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）科學期刊指出，全球暖化將造成氣溫上升攝氏5度，而又因都市缺乏植被，擁有易聚熱不利散熱的特質，使得城市的氣溫比周圍的區域更高。高溫將對原本就捉襟見肘的水資源造成更大的影響，也會對城市居民的健康造成損害，專家表示：「對情況最嚴峻的城市來說，2100年時國內生產毛額恐怕會大減10.9%。」

研究共同作者、荷蘭環境研究所（Institute for Environmental Studies）的艾斯特拉達（Francisco Estrada）和其研究團隊在報告裡表示：「2050年時，人口處於中間值的城市國內生產毛額，每年減少1.4到1.7%，2100年時更將減少2.3到5.6%。」

這項研究的假設建立在「整個21世紀的溫室氣體排放量持續增加」之上。研究人員參考1950到2015年期間，世界人口最多的1692個城市，包括東京、紐約、北京、倫敦、莫斯科、聖保羅等進行研究。

研究人員表示，多種樹，設法讓屋頂和人行道降溫，能減緩暖化和降低損失。

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