工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓

日本東京一家公司請貓星人解壓。（法新社）

2017-05-25 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕為了舒緩員工的工作壓力，日本一家科技公司「Ferray」批准員工可以帶寵物上班，辦公室裡還養了9隻貓，如果員工願意領養這些貓，每人每月可以多領到5000日圓（約1350元台幣）補貼。

綜合媒體報導，公司員工指出，這些貓每天在辦公裡吃、喝、玩、樂，不止牠們開心，員工也很開心，大大降低工作壓力。

「Ferray」老闆福田英伸表示，他從2000年起應員工要求，在辦公室養貓，減壓療癒效果顯然不錯，而日本有越來越多公司允許在辦公室養貓，但是，也不是絕對沒有缺點，福田就說「有時候貓會走到電話上切斷通話，或是會直接踩過關機鍵，就把電腦關了。」