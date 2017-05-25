| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓

日本東京一家公司請貓星人解壓。（法新社）

2017-05-25  09:21

〔即時新聞／綜合報導〕為了舒緩員工的工作壓力，日本一家科技公司「Ferray」批准員工可以帶寵物上班，辦公室裡還養了9隻貓，如果員工願意領養這些貓，每人每月可以多領到5000日圓（約1350元台幣）補貼。

綜合媒體報導，公司員工指出，這些貓每天在辦公裡吃、喝、玩、樂，不止牠們開心，員工也很開心，大大降低工作壓力。

「Ferray」老闆福田英伸表示，他從2000年起應員工要求，在辦公室養貓，減壓療癒效果顯然不錯，而日本有越來越多公司允許在辦公室養貓，但是，也不是絕對沒有缺點，福田就說「有時候貓會走到電話上切斷通話，或是會直接踩過關機鍵，就把電腦關了。」

廣告
  • 日本東京一家公司請貓星人解壓。（法新社）

    日本東京一家公司請貓星人解壓。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喵星人 工作壓力
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.