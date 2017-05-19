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中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
2017-05-19 11:21
美國唯一一架用於空中收集核武器爆炸後的碎屑、漂塵等的偵察機WC-135，17日在東海遭到兩架中國軍機攔截。（圖擷自維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕美中軍機再度出現空中接近的驚險場面，兩架中國蘇-30（Su-30）戰鬥機在本週三（17日）起飛前往東海攔截美軍的WC-135核偵察機，彼此距離最接近時僅僅46公尺，美國偵察機隊員痛批中國軍機的行為是「外行」的。
綜合美國媒體報導，兩名美國軍方官員指出，中國兩架蘇-30戰鬥機週三在東海上空對美國一架WC-135核偵察機進行了攔截，中國軍機逼近美偵察機到46公尺左右的距離，其中一架蘇-30甚至在美軍飛機上方進行倒飛翻滾的動作，美國核偵察機隊員稱他們當時東海上空的「國際空域」進行常規探測，卻遭到中國軍機升空攔截，痛批這是「外行」（unprofessional）行為。
美國空軍上將霍奇（Hodge）表示，軍方正在調查這起事件，並已經透過適當的外交與軍事渠道向中國反應。
WC-135「不死鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機是由波音公司開發生產，是美國唯一一架用於空中收集核武器爆炸後的碎屑、飄塵等的偵測平台，其收集的東西將用於識別和鑑定他國進行核武器試驗的證據，該飛機長期在日本駐紮，負責偵查北韓核子試驗。
此為今年第二起美中軍機接近事件，今年2月美國海軍1架P-3巡邏機與中國1架軍機8日南海上空相遇，雙方在中沙群島上的黃岩島附近空域接觸，最近距離僅相隔約305公尺。
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