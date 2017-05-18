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被川普拖累 全球500大富豪資產蒸發1兆！

美股三大指數大跌，祖克柏資產蒸發20.3億美元。（路透）

2017-05-18  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日深陷政治風暴，造成美股三大指數大跌，也讓全球前500大富豪資產瞬間蒸發350億美元（約台幣1.06兆）。

川普昨日遭爆曾要求前FBI局長柯米，停止調查身陷通俄風波的前國安顧問佛林（Michael Flynn），外界質疑此舉是干預司法調查。

美國時間週三，美股三大指數道瓊工業指數下跌372.82點，跌幅1.78％；那斯達克指數下跌158.63點，跌幅2.57％；標準普爾500指數下跌43.64點，跌幅 1.82％。

根據《彭博》報導，全球前500大富豪的資產因股市大跌，蒸發了有350億美元之多。其中，世界首富比爾蓋茲損失了10.1億美元（約台幣306億）；原先排在第二的亞馬遜創辦人貝佐茲損失了17億美元（約台幣519億），跌到了第三名；西班牙零售業大亨奧蒂嘉僅損失3.55億美元（約台幣107億），擠下貝佐茲重回富榜第二名。

但損失最慘重的，就是臉書創辦人馬克祖克柏，損失了20.3億美元（約台幣616億），總資產來到620.3億美元（約台幣1.88兆），排在富豪榜第5名。

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