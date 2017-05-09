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升降電腦椅突爆炸 十幾塊碎片炸入女子體內

2017-05-09  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國一位女子日前在可以高低升降的電腦椅上吹頭髮，結果椅子卻突然爆炸，椅子中的螺絲和碎片就直接被炸入女子體內，讓她當場流血昏迷，所幸經搶救後已脫離危險。

綜合報導指出，中國廈門一名女子日前（2）在洗完澡後，坐上電腦桌前的升降椅吹頭髮，結果突然有一聲巨響，椅子就爆炸了。椅子的螺絲、碎片和20公分長的氣壓桿被炸入女子體內，讓她大量流血，不到一分鐘就昏倒了。

女子事後被送醫，經過5個小時的手術後，醫生從女子的腸道裡取出了十幾塊椅子碎片。醫院指出，女子的臀部被炸傷，直腸被撕裂一個口，陰道也被穿出一個孔。要完全康復預計需要3到6個月，這段時間女子都需依賴外在設備排泄。

其實近年來在廈門、煙臺、舟山等地，常傳出電腦椅突然爆炸、讓使用者受傷的案例。專業人士指出，正規的電腦椅內填充的是氮氣，但有些無牌廠商的電腦椅可能是直接以空氣填充，因此容易發生爆炸。

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  • 有些無牌廠商的電腦椅可能是直接以空氣填充，因此容易發生爆炸。圖為電腦椅測試。（圖截自微博）

    有些無牌廠商的電腦椅可能是直接以空氣填充，因此容易發生爆炸。圖為電腦椅測試。（圖截自微博）

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