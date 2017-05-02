嗆徐曉冬藐視傳統武術 少林寺第1護法下戰帖

2017-05-02 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬日前一段與太極宗師魏雷比武的影片引發討論，影片中魏雷不到20秒就被徐曉冬KO，事後有多名太極高手向徐曉冬下戰帖，徐也同意出戰，並要求對決時不得戴護具，而且只跟「掌門人」比試，現在就連「少林寺第一護法」釋延覺也向徐曉冬下戰帖，宛如成為一場「武林大戰」。

釋延覺在微博向徐曉東下戰帖，並向徐曉冬喊話：「要挑戰整個武林？傳統武術全是騙子？這樣的言論還是說明徐先生太幼稚了，藐視一切不太好，你也是MMA選手，想必你也清楚什麼是真正的格鬥，不是那幾拳幾腳的競技，真正的無限制規則是要死人的，年輕人對中國武術應該心存敬畏之心。」

釋延覺也訂出規則，規則自選、平台公開，如果他贏了，就要徐曉冬退出武術界、不從事武術相關工作、也不發表相關言論，捐出一半獎金；倘若自己輸了，則任憑徐曉冬處置。

不過釋延覺出面叫陣卻讓中國網友看法呈現兩極化，有人贊同釋延覺捍衛傳統武術的做法，並看好他打贏徐曉東，不過有部分網友直言：「大和尚學的佛法是讓你逞凶鬥狠、打賭傷人的嗎？武僧也是僧！」、「大師嗔念太重啊～！」、「出家人何必爭這些？」更有人諷刺地說：「活著不好嗎？」、「大師我是尊重你，你這幾下表演可以，但千萬別打架，你會被徐揍壞的！」、「大師，打之前建議買份意外險。」