印控喀什米爾喊獨立！女學生遭武裝部隊爆頭倒地
印控喀什米爾長期動盪，該邦訴求獨立，女學生也逐漸加入抗爭行列，但雙方戰力懸殊，造成數名女學生頭破血流仰躺在地奄奄一息。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度所屬喀什米爾（Kashmir）長期處於暴動，當地民眾冀求主權獨立脫離印度政府。今年4初在補選期間發生8名示威人士遭警方槍殺事件，當月中旬又爆發員警突襲校園逮捕學生的衝突，當地女學生也逐漸加入抗爭行列，然而她們手裡唯一的武器僅是從地上撿起的「石頭」，但他們對抗的卻是真槍實彈的「武裝部隊」，懸殊的對立狀況，造成數名女學生頭破血流仰躺在地奄奄一息。
綜合外媒報導，一位名為札忽（Nisha Zahoor）的18歲女學生指出，當地許多抗爭的男性都慘遭印度軍警殺害，現在女生們開始接替他們爭取抗爭的勝利，數以百計的女學生走上街頭，但石頭與磚塊是這些女孩們唯一可得的武器，但面對的卻是持有散彈槍的印度政府軍。
當地學校怕學生滋事，上課時封鎖校區不准學生外出，但大批學生還是在下課後集結成群上街抗議，他們高喊著「我們要自由！」、「滾回你的印度去！」，最終印度武裝部隊舉起盾牌阻擋，並用催淚瓦斯驅趕或遭反擲石塊「爆頭」，造成多名女學生血流不止倒地。
印度中央警察部隊駐喀什米爾特別總幹事發言指出：「我不能明確告指出當地情況有多紊亂，但我們有信心一切都能獲得控制」。但外界認為，大批女學生首度加入抗爭，表示印度控喀什米爾已來到前所未有的動盪局勢。
一名人權活動家指出，印控喀什米爾武裝部隊從80年代後期，就開始將無辜民眾抓來綁在戰車上當「人肉盾牌」，不久前更有影片傳出，引起國際一陣譁然，雖然印度軍方表態將徹查，但至今仍沒下文。
印度控制的克什米爾地區為現在的查謨-克什米爾邦（Jammu and Kashmir），但因區內有高達70%人民信仰伊斯蘭教，印度人普遍信仰的印度教格格不入，加上雖然印度憲法第370條給予該邦高度的自治權，仍因資源分配不均、文化不同的問題紛爭不斷。
大批學生在下課後集結成群上街抗議，高喊「我們要自由！」、「滾回你的印度去！」（歐新社）
女學生手無寸鐵，只能用腳踹警車。（歐新社）
外界認為，大批女學生首度加入抗爭，表示印控喀什米爾已來到前所未有的動盪局勢。（歐新社）
當地抗議群眾遭武裝部隊攻擊受傷。（歐新社）
印度警方用催淚瓦斯瞄準抗爭群眾。（美聯社）
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