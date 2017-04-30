被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師自認敗因是....

魏雷（左）和與綜合格鬥好手徐曉冬（右）比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。（圖擷取自澎湃新聞）

2017-04-30 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都怡禪道館在本月27日舉行綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷的比試，結果魏雷不到20秒就被「KO」擊倒在地，引發外界關注。魏雷事後接受中媒訪問，被問到落敗原因，他表示，地板是軟的橡膠，應該是光腳訓練的場地，但當時他和徐曉冬都穿著鞋，而他的鞋不吃力，滑了一下害他摔倒，所以就輸了。

綜合《騰訊體育》、《澎湃新聞》報導，魏雷將短短幾十秒的對戰影片，來回看了好幾遍，還用慢動作鏡頭回放，他堅定地認為：「徐曉冬的拳根本沒有打到我，我是因為鞋不吃力滑倒的」。

魏雷表示，看慢動作鏡頭，比賽站立時他有迴避，徐曉冬在站著的前10秒一拳都沒打到他，認為主要是地板和鞋子問題，地板是光腳踩著的橡膠墊子，當天他又是穿橡膠底的布鞋，他鞋子和地板磨了一下，讓他被絆倒，倒地後才挨拳，所以才輸了。

魏雷也說，這解釋起來也沒什麼意思，但對他來說就是個事實。認為如果有個喘息的機會，還有諸多可能，「比賽就是這樣，電光火石之間」。

魏雷說，當然他也知道，他是失敗的一方，現在解釋沒用，但這並不是在找藉口。

對於成敗問題，魏雷認為，如果他贏了，對方可能不會大肆宣傳，因為他就是普通的武師，但他輸了，反而知道他的人便多了，「不是藉他們來宣傳我自己，而是事情反映出這樣一種狀態」。

魏雷強調：「『曲則全枉則直』，中國人的傳統思維不認為贏是好事，就像我們小時候看武俠小說說『柔弱勝剛強』，我就是柔弱的一方，剛強把我托起來。」

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