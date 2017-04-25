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強國欲建海底隧道、福建台北13分鐘 網友酸：快點蓋！

海底真空隧道的構想圖。（圖擷自傳送門）

2017-04-25  17:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國又提出超狂計劃！過去曾提出讓人傻眼的「京台高速公路」，今天提出類似構想「海底真空隧道列車」，聲稱時速可達2千公里，未來從福建前往台北只要13分鐘，許多台灣網友看完表示不以為然。

中國《科技日報》今天報導，中國科學院院士孫鈞等專家22日共同就「跨海真空懸浮隧道」進行研討，文中聲稱世界首條海底真空隧道「呼之欲出」，專家呼籲官方批准建造。

孫鈞認為，建設海底真空隧道主要克服水下橋隧技術、磁懸浮列車技術和真空技術等。他也強調，中國建造海底真空隧道列車在技術上「基本沒有問題」。

報導指出，中鐵隧道勘測設計院已完成舟山海底真空隧道初步方案研究，未來若建成，將成為中國最長的海底隧道，全長約10公里，也是世界首座水下真空隧道，同時超越火車、汽車、輪船和飛機之外第5代交通工具。

報導特別提到台灣，聲稱福建到台北180公里，未來若真的建造成功，往返兩地僅13分鐘。

網友看到構想後都發表看法，台灣網友一面倒表示自己傻眼了，有人直說「大白天在幻想？」、「別靠一張嘴」、「又是那位人（仁）兄的腦子？」、「想上狂新聞？」也有人直接罵「神經病」，就連中國自家人也不挺，許多中國網友紛紛質疑構想可行性。

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  • 中國專家聲稱，福建前往台北只要13分鐘。（圖擷自傳送門）

    中國專家聲稱，福建前往台北只要13分鐘。（圖擷自傳送門）

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